انهيار محمد منير أثناء تشييع جنازة شقيقته.. ومحمود سعد وبكرى يساندانه (صور)

تشيع الآن جنازة، شقيقة النجم الكبير محمد منير، من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، إذ وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

انهيار محمد منير

وشهدت جنازة شقيقة محمد منير، انهيار أسرتها بالكامل، وبالأخص النجم محمد منير، الذي دخل فى نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه المقربون على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الإعلامي محمود سعد، والإعلامي مصطفى بكري، والمطرب شاندو، ونخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وفى سياق متصل، لم تحدد أسرة شقيقة النجم محمد منير، حتى الآن موعد استقبال العزاء.

رحيل شقيقة النجم محمد منير

وكان الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، قد أعلن عن وفاة شقيقة منير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمود موسي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات".

وتابع: "خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة".