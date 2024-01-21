يحظى موعد عرض مسلسل بين السطور على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب طرح الشركة المنتجة للبوستر الدعائي قبل عرض المسلسل بإيام كتشويق للجمهور ويأتي المسلسل ضمن أعمال الموسم الشتوي حيث تدور أحداثه في إطاتر اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر شاشة ON

يرصد الدستور للجمهور العربي موعد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي عبر شاشة ON حيث أعلنت الشركة المنتجة عن عرض مسلسل صبا مبارك الجديد بين السطور يوم 28 يناير الجاري ضمن مسلسلات الأوف سيزون حيث خصصت له الساعة الثامنة مساءا للعرض من يوم الأح إلى يوم الخميس.

لم ينتهي فريق العمل حتى الآن من تصوير أحداث المسلسل الذي يجرى على قدم وساق للانتهاء من التصوير وعملية المونتاج في مواعيد عرض الحلقات المقررة وذلك للاستمتاع بمشاهدة الحلقات في مختلف التوقيات.

أحداث مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك

تدور حلقات مسلسل بين السطور في إطار الـ 30 حلقة حول شخصية هند سالم المذيعة المشهورة التي تتورط في قضية تكشف عن ماضيها دون قصد حيث يكون الهدف هو انقاذ برنامجها من الفشل إلا أن كل هذا لايبوء بالنجاح وفي الجانب الأخر يجسد الفنان أحمد فهمي شخصية وكيل النيابة الذي تتغير حياته ويصبح محاميا وتتصاعد الأحداث من خلال لقاء الثنائي في ظروف غامضة وتتطور الأحداث في هذا الإطار.

المسلسل يعد النسخة المصري من مسلسل كوري قامت بمعالجته الدرامية والإشراف علي كتابة السيناريو نجلاء الحديني والكاتبة مريم ناعوم وتطوير ورشة سرد الأحداث وإخراج وائل فرج.

فريق عمل مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي والفنان محمد علاء ومجموعة هائلة من الوجه الجديدة المسلسل من تأليف مريم نعوم بالتعاون مع نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرة إسماعيل.

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