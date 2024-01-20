الحلقة 7و8| موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة watch it

تصدر البحث عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة watch it، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ ينتظر قطاع كبير من المشاهدين الحلقتين السابعة والثامنة لاسيما الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة" حققت أعلى نسب مشاهدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب الأحداث المميزة التي تعرض في كل حلقة من المسلسل الجديد من نوعه والذي يتناول زاوية جديدة من حياة ما يعيشوا بالتوحد.

ملخص الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة"

في الحلقة الخامسة من مسلسل "حالة خاصة"، يقوم نديم "طه دسوقى" بدعوة رام الله "هاجر السراج" لزيارة السيرك، حيث يلتقيان بأمانى النجار "غادة عادل" وابنها علي، ويكتشف نديم أن رام الله تعاني من مرض التوحد مثل ابن أمانى.

بعد السيرك، يخرج نديم مع رام الله ويتحدثان ويبدأ نديم في التعجب منها، ثم يذهب نديم لصديقه جميل "نبيل على ماهر" ويعترف بأنه مشتت بشأن مشاعره تجاه رام الله، ولكنه يستمتع بوقته معها وبالتواجد بجانبها.

في الوقت نفسه، تقوم أمانى النجار بمواجهة نديم وتسأله: "هل تأخذني كمحامية لتدريبك على قضية ابنك؟" ليرد نديم: "أنتِ أفضل من كل المحامين"، ومن ثم يتوجهون معًا لحل قضية ابن أمانى.

فريق عمل مسلسل " حالة خاصة"

مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وأحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبوالروس، وإخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، ومن إنتاجات الشركة المتحدة.

موعد عرض الحلقة الـ 7 و8 من مسلسل حالة خاصة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة watch it الحلقتين السابعة والثامنة يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024، على منصة "واتش إت الرقمية" في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينتش، والساعة 1 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية يذاع المسلسل يوم الأربعاء فقط في تمام الساعة 12 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل "حالة خاصة"

يُمكن متابعة مسلسل "حالة خاصة" على عدة قنوات، حيث يُعرض على قناة "MBC مصر" و"ON E"، حيث يُعرض كل خميس على "MBC مصر" وكل جمعة على "ON E" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتوفر المسلسل حصريًا على منصة "Watch It".



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