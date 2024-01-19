مسلسل "حالة خاصة" نتاج اهتمام "المتحدة" بـ"ذوى الهمم".. ما أسباب نجاحه دراميًا؟

حظي مسلسل "حالة خاصة"، بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، بتفاعل كبير عبر منصات "السوشيال ميديا"، منذ اللحظة الأولى لعرضه، والتي تلاها ردود أفعال طيبة حوله، تنبأت بنجاح العمل لتوافر عوامل النجاح فيه.

وتذاع حلقات مسلسل حالة خاصة بواقع حلقتين كل أسبوع، فيعرض في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا كل يوم الأربعاء يعرض، إذ تم عرض ست حلقات من العمل حتى الآن ويتبقى 4 حلقات من المسلسل من المقرر عرضهم خلال الأسبوعين المقبلين، ويعرض حصريًا على منصة واتش إت الإلكترونية.

وينتمي مسلسل حالة خاصة لنوعية المسلسلات ذات العشر حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

أسباب نجاح "حالة خاصة"

وعن أسباب نجاح مسلسل "حالة خاصة"، كشف رامي المتولي، الناقد الفني، قال إنه لا يجب فصل البنية التحتية القوية للمسلسلات المصرية عن النجاحات المتتالية للإنتاج الدرامي التليفزيوني، بجانب توجهات الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الهمم والفئات الخاصة، بالتالي صناعة الدراما تكون جزء منها.

وأضاف "المتولي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع ازدياد الوعي وإدراك أهمية العمل في توجيه الناس في التعامل مع المرض النفسي، بدا فيه اهتمام أكبر بحيث يكون العمل الفني توعويا ويلتفت لقضية أو لمرض نفسي معين ويوجه الناس في كيفية التعامل معه.

وتابع أن هناك حالة من ازدياد الوعي، ففي فترة من الفترات منذ عشرات السنوات كان يتم تناول شخصية المريض النفسي بطريقة ساخرة، سواء هو أو الطبيب النفسي جلبا للكوميديا والنص المعتمد على "الإيفيه" بشكل رئيسي، ما جعل الصورة لا تظهر بشكل جيد.

وأكد أن هذا تبين في مسلسل مثل "ريفو" وأعمال أخرى من نوعية مسلسل "حالة خاصة"، علما بأن هذه النوعية تكون تحت مظلة أعمال مصممة لمنح المشاهدين شعورا جيدا، ولا تتسم بالتوتر شديد، وبالتالي فكرة التوعية تصل بشكل أسرع.

أحداث مسلسل "حالة خاصة"

يعد مسلسل حالة خاصة العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد، من خلال نديم ويجسده النجم الشاب طه دسوقي، أحمد أبوسريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

هل مريض التوحد يتمتع بذكاء خارق؟

وفي ذلك السياق، كشف الدكتور مالك الخطيب، استشاري الطب النفسي، إن مرض التوحد هو مرض نمو عصبي، يتصف الشخص بصعوبات في التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض السلوكيات الروتينية التي يصعب تغييرها، ويمكن للأهل ملاحظة تلك الأعراض ومن ثم طلب المشورة الطبية والوصول إلى التشخيص المبكر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من عمان، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "هناك حالات لا يمكن أن يلاحظها الأهل، ويكبر صاحبها على ذلك النمط".

وعن درجة ذكاء مريض التوحد، أكد الدكتور مالك الخطيب، استشاري الطب النفسي، أن لكل حالة ظروفها، مؤكدا أن البعض يمتلكون ذكاء عاليا، في بعض المواهب، وهناك حالات أيضا تعاني من التطور اللغوي ويكون ذكائها أقل من الحد الطبيعي.