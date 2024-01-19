مع عرض الخمس حلقات الأولى من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني بدأ الكثير من المتابعين والمشاهدين البحث حول موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة السادسة، وذلك بعدما حققت الحلقات السابقة نجاحا كبيرا.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 6 وأحداث مسلسل

ولهذا تستعرض "الدستور" لكم في التقرير التالي موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة القادمة، وأبطال المسلسل، وملخص الأحداث الماضية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

يُعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في قناة “dmc”، وذلك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، بتمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة تكون الساعة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية تكون الساعة 12:30 ظهرا.

وسيذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من خلال شاشة “dmc دراما” من يوم الأحد ليوم الخميس حيث ستعرض للمرة الأولى بتمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية تكون الساعة التاسعة في صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة تكون الساعة 5 مساء.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

وسيشارك في مسلسل وبينا ميعاد 2، هي مجموعة من النجوم أبرزهم:

الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز، والمبدع مدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، والنجمة آية سليم، والمبدعة تسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

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أحداث مسلسل وبينا معاد 2

وسيستكمل أحداث الجزء الأول الذي سيدور حول عائلتين، وهما عائلة (حسن) وسيجسده الفنان القدير صبري فواز الذي قد توفيت زوجته وتركت له "أربعة أولاد"، وعائلة (نادية) وستجسدها الفنانة المبدعة شيرين رضا التي قد طلقها زوجها وترك لها عدد أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع جميع المشاكل التي حولهما، وذلك قبل لقائهما وبعده.