الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

مع انتهاء عرض الحلقة الخامسة من مسلسل وبينا ميعاد 2 يحرص متابعي وعشاق المسلسل على معرفة موعد عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل عبر جوجل، حيث انطلق عرضه السبت الماضي 13 يناير، وتلعب بطولته المبدعة شيرين رضا والفنان صبري فواز.

موعد عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل وأبطاله.

انطلق يوم السبت الماضي 13 يناير 2024، عرض أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» في الجزء الثاني، والذي تلعب بطولته الفنانة "شيرين رضا" والفنان "صبري فواز"، ومن وقت عرض المسلسل يشغل الكثير من الجمهور معرفة موعد عرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2   

مسلسل وبينا ميعاد 2، سيُعرض على قناة dmc العامة، وستُعرض الحلقة الجديدة الحلقة السادسة يوم السبت القادم، ويعرض المسلسل يوميًا من يوم السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً ويُعاد 12 صباحًا.

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد» بمنصة «watch it» يوميا في تمام الساعة 12:00 ص.

أحداث وتفاصيل مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» عن عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن صبري فواز الذي قد توفيت زوجته وتركت له عدد 4 أولاد، وهم (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية.

وعائلة نادية -شيرين رضا- والتي طلقها زوجها تاركًا لها 4 فتيات وهن (أروى وهند وليلى ونيللي)، وسينشآن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم من أجل ممارسة حياتهن العادية، ولكن الأم ستراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات وقناة أون

مواعيد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني عبر شاشة DMC

أبطال وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد 2» يضم عددا كبيرا من النجوم وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وبينا ميعاد وتفاصيل المسلسل موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

مواد متعلقة

"صراع على الميراث".. تفاصيل وموعد عرض مسلسل حدوتة منسية على CBC

مشروع وحيد| لأول مرة.. نص حلقتين من مسلسل «الجماعة 3»

الأكثر قراءة

أزمة فيلم منى زكي "الرحلة 404" مع الرقابة.. طارق الشناوي يكشف التفاصيل

موعد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

"الأرصاد": انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار اعتبارًا من الإثنين المقبل

وساطة روسية بالشرق الأوسط وأزمة نتنياهو وبن غفير.. أخر تطورات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس