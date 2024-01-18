مع انتهاء عرض الحلقة الخامسة من مسلسل وبينا ميعاد 2 يحرص متابعي وعشاق المسلسل على معرفة موعد عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل عبر جوجل، حيث انطلق عرضه السبت الماضي 13 يناير، وتلعب بطولته المبدعة شيرين رضا والفنان صبري فواز.

موعد عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة السادسة وتفاصيل المسلسل وأبطاله.

انطلق يوم السبت الماضي 13 يناير 2024، عرض أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» في الجزء الثاني، والذي تلعب بطولته الفنانة "شيرين رضا" والفنان "صبري فواز"، ومن وقت عرض المسلسل يشغل الكثير من الجمهور معرفة موعد عرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2، سيُعرض على قناة dmc العامة، وستُعرض الحلقة الجديدة الحلقة السادسة يوم السبت القادم، ويعرض المسلسل يوميًا من يوم السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً ويُعاد 12 صباحًا.

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد» بمنصة «watch it» يوميا في تمام الساعة 12:00 ص.

أحداث وتفاصيل مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» عن عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن صبري فواز الذي قد توفيت زوجته وتركت له عدد 4 أولاد، وهم (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية.

وعائلة نادية -شيرين رضا- والتي طلقها زوجها تاركًا لها 4 فتيات وهن (أروى وهند وليلى ونيللي)، وسينشآن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم من أجل ممارسة حياتهن العادية، ولكن الأم ستراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

أبطال وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد 2» يضم عددا كبيرا من النجوم وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.