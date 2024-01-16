الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني عبر شاشة DMC

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

يسأل كثير من المواطنين عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة DMC لمتابعة الحلقات الجديدة وذلك عقب تصدر الجزء الأول التريند طوال مدة العرض حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي يمكن متابعته من كافة فئات المجتمع المصري.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة DMC

يحرص العديد من الأسر المصرية على معرفة مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة DMC لمتابعة أحداثه حيث يجد العمل الفني حالة خاصة من القبول الشديد من قبل المتابعين الذي شاهدوا الجزء الأولى العام الماضي والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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مواعيد عرض حلقة اليوم من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني

ويعرض المسلسل على شاشة DMC من يوم السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الواحدة صباحًا وللمرة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

فيما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة DMC Drama  من الأحد إلى الخميس في الحادية عشر مساءً للمرة الأولى والتاسعة صباحًا للمرة الثانية وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءً.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد 2 مجموعة من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز والفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنان إيهاب فهمي والفنانة هيدي كرم والفنان نور محمود والفنانة بسمة والفنان أسامة الهادي والفنان يوسف الكدواني والفنان يوسف ابراهيم والفنانة أميرة أديب والفنانة آيه سليم والفنانة تسنيم مطر والطفلة كنزي رماح.

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على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحة.. أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

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بشرى سارة للمشاهدين.. موعد عرض مسلسل "حالة خاصة" على فضائية ON

يتناول المسلسل تفاصيل حياة الأسر المتوسطة ومدى معاناتهم في تربية أبنائهم وذلك من خلال عائلة المهندس حسن والمهندسة نادية الذان وقعا في قصة حب جمعت بينهما رغم صعوبة المشاكل المحيطة بهم في ظل وجود 8 أبناء في مراحل عمرية مختلفة بين الطفولة والمراهقة والشباب.

ويناقش المسلسل تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلات وأزمات تربية الأبناء من الطبقة المتوسطة من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية وبسيطة.

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد الجزء الثاني شاشة dmc

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