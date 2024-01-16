الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بشرى سارة للمشاهدين.. موعد عرض مسلسل "حالة خاصة" على فضائية ON

حالة خاصة
حالة خاصة

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي بعد عرضه عبر المنصة الرقمية  watch it، طالب الجمهور بعرضه عبر شاشات التلفزيون.

مواعيد عرض حالة خاصة على قناة أون

وقرر المنتج طارق الجنانيني بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل حالة خاصة عبر قناة أون بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it، ليكون موعد عرض المسلسل يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتتيح منصة watch it الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة، وتحديدًا الحلقة الخامسة والسادسة في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الأربعاء ويعرض العمل بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء. 

أبطال مسلسل حالة خاصة 

حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

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تفاصيل الحلقات حتي الرابعة من مسلسل حالة خاصة

بدأت الحلقات الأولى من مسلسل حالة خاصة، بالتعريف ببطل العمل الفنان طه دسوقي، الذي يجسد شخصية “نديم أحمد أبو سريع” وهو شخص مصاب بالتوحد، وحاصل على ليسانس حقوق، ورفض التعيين في الجامعة، وتمني أن يصبح محاميًا مشهورًا كما تمنت والدته، ومع تصاعد الأحداث يقع في حب زميلته في العمل الفنانة هاجر سراج، التي تجسد شخصية رام الله، وتتصاعد الأحداث.

تفاصيل الحلقات حتي الرابعة من مسلسل حالة خاصة مسلسل “حالة خاصة “حالة خاصة المنصة الرقمية watch it watch it قناة اون عرض حالة خاصة على قناة أون مواعيد عرض حالة خاصة

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