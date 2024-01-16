طارق الجناينى يكشف عن سر اختياره طه دسوقى لتقديم بطولة "حالة خاصة"

كشف المنتج طارق الجنايني، عن كواليس مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليا على منصة “watch it”، وقال إنه كان مترددا في البداية في تنفيذ هذا المشروع بعد أن تلقى ورقة العمل من مؤلفه مهاب طارق، لكنه تغير رأيه بعد قراءة السيناريو وأبدى إعجابه الشديد به.

وأضاف الجنايني، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، على شاشة DMC، أنه عرض الفكرة على إدارة “watch it” وحصل على موافقتهم السريعة، موضحًا أنه اختار الفنان طه دسوقي ليجسد دور البطولة في المسلسل بعد أن رأى صورته على إنستجرام واقتنع بأنه يناسب شخصية نديم.

وأشاد بموهبة طه وذكائه وتواضعه، مؤكدًا أنه لم يخاطر بالاعتماد عليه، بل إنه كان طه هو من تحدى نفسه وخرج من منطقته الآمنة كممثل كوميدي، وقال إنه يعتبر الممثل الكوميدي هو الأكثر قدرة على التمثيل في أي دور.