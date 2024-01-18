الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز

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موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

ننشر لكم موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة، حيث يبحث الكثير من محبي ومتابعي المسلسلات التليفزيونية عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد إعجاب المشاهدين في كل مكان.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

وفي هذا الإطار، يتم عرض الحلقتين السابعة والثامنة، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، يستطيع محبي ومتابعي مسلسل حالة خاصة، متابعة حلقات القادمة عبر القنوات الناقلة التالية:

• قناة (إم بس سي مصر): يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع عند الساعة التاسعة مساءًا.
• قناة (ON E): يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا.
• منصة (watch it)، يعرض حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 12 صباحًا.

مسلسل حالة خاصة 

فريق عمل مسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، المسلسل من بطولة طه دسوقي، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من الممثلين وهما:

غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل حول حكاية الشاب الموحد «نديم - طه الدسوقي» ومحاولته للتخلص من مرضه بالعمل في مكتب محاماه شهير، وكيف قام باقناعها للعمل معها بعد رفضها له بسبب ما يقابله في حياته والتنافس مع باقي زملائه.

أحداث الحلقات السابقة لمسلسل حالة خاصة

جاءت احداث هذه الحلقات حول صدمة الجمهور في رام الله والتي تجسد شخصيتها الفنانة هاجر السراج، ذلك الوجه البريء الذي ينصب على عدد كبير من الرجال بغرض الحصول على الإقامة المصرية قبل ترحيلها إلى بلدها فتحاول الزواج من رجل مصري، وأول من تتمسك به هو الفنان أحمد طارق زوجة الفنانة غادة عادل خلال الأحداث.

مسلسل حالة خاصة 

 والتي تعمل في مكتبها تحت التدريب، بينما تعد خالد زميلها في العمل والذراع اليمين لغادة عادل "أماني"، أن تفكر في الزواج منه، أما عن نديم "طه دسوقي"، فتستغله بالتقرب منه، لتكون صدمة للجمهور في شخصيتها التي ظهرت عليه الطيبة في البداية.

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مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات وقناة أون

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