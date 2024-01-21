فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم في كافة محافظات الجمهورية حاليا عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 ورغبة عدد كبير في معرفة درجاتهم في كافة مواد الترم الأول.

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

تفعل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة محافظات الجمهورية لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 عقب الانتهاء من كافة اعمال الكنترول واعتماد النتيجة كاملة بشكل رسمي حيث يمكن للطلاب معرفة درجاتهم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الترم الأول.

موعد إعلان نتيجة طلاب أولى إعدادي 2023-2024 الترم الأول

تعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة طلاب أولى إعدادي 2023-2024 الترم الأول خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الامتحانات وفقا للجدول المعتمد للطلاب وخلال هذه الفترة يتم إخضاع أوراق الاجابة لأعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات واعتماد النتيجة بشكل رسمي من المحافظ.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة وسائل للاستعلام عن درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك عبر الرقم 09000100 من أى تليفون أرضي أو من خلال رسالة نصية عبر رقم التليفون المحمول على 5757 وإدخال البيانات المطلوبة.

موعد اجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام 2023-2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2024 لكافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والمعاهد الأزهرية والجامعات الحكومية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

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