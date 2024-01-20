السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

طلاب
طلاب

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل الملايين من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم حيث تعد الاستمارة هى الوسلية الوحيدة التي تؤهل الطلاب لدخول الامتحانات خلال العام الجاري 2023-2024.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني رابط استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك ليتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي في كافة محافظات الجمهورية من تسجيل بياناتهم الشخصية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث جاءت خطوات التسجيل كما يلي:-

  • الدخول عبر رابط استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة استمارة 3 ثانوي.
  • تحديد الشعبة الدراسية للطالب.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة للطالب والمدرسة المقيد بها.
  • تحميل الأوراق المطلوبة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم 22 فبراير 2024، وذلك عقب استقبال بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

يأتي ذلك في إطار استعداد الوزارة لعقد امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) والأدبية في كافة محافظات الجمهورية حيث تمتهي منها قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المارس والمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وخطوات التسجيل

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 والمقدرة بنحو 210 جنيه مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى والثانية و410 جنيه كرسوم لللطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 - 2024

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