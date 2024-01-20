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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 فى كأس الأمم الأفريقية

مباريات اليوم
مباريات اليوم

زاد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في نسختها الرابعة والثلاثين والمقامة في دولة كوت ديفوار خلال الفترة من يوم 13 يناير وحتى يوم 7 فبراير 2024 بمشاركة نحو 24 منتخبا أفريقيا وفقا لاتحاد الكرة الأفريقي.

مواعيد مباريات اليوم اليوم السبت 20-1-2024 في كأس الأمم الأفريقية

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 في بطولة كأس الأمم الإفريقية والذي جاء كما يلي:-

موعد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة منتخب موريتانيا ضد منتخب انجولا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة منتخب تونس ضد منتخب مالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباريات كأس آسيا

موعد مباراة منتخب الأردن ضد منتخب كوريا الشمالية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة منتخب البحرين ضد منتخب ماليزيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

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"فيفا" يكشف توقيت إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2026

 

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي أرسنال ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصرًا وبتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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موعد مباريات كأس أمم إفريقيا "كان 2024" غدا السبت

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مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الجمعة

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن متابعة كافة المبارايات السابقة من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات ويمكن ضبط أحداثها كما يلي:-

قناة Bein Sports HD Max 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 12604.
    الاستقطاب: أفقي.
    معامل تصحيح الخطأ: 2/3.


قناة Bein Sports HD Max 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 12673.
    الاستقطاب: رأسي.
    معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة Bein Sports HD Max 3

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 12582.
    الاستقطاب: عمودي.
    معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

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