الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القنوات المجانية الناقلة.. هل ستنقل القناة الجزائرية الفضائية مباراة مصر وغانا؟

القناة الجزائرية
القناة الجزائرية

تصدرت تساؤلات عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وهل ستنقل قناة الجزائرية الفضائية مباراة مصر وغانا؟ خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع بدء العد التنازلي على انطلاق الجولة الثانية للمنتخب المصري ضمن منافسات دور المجموعات في البطولة القارية التي تقام في كوت ديفوار.

هل ستنقل القناة الجزائرية الفضائية مباراة مصر وغانا؟

أعلنت القناة الجزائرية الفضائية نقل 17 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار.

وأوضحت القناة أنه لن يتم نقل مباراة مصر وغانا اليوم عبر شاشتها، وأن المباريات المتبقية التي ستنقلها هي:-

  • مباريات "كوت ديفوار ضد نيجيريا، والسنغال ضد الكاميرون، وبوركينا فاسو ضد الجزائر، والجزائر ضد موريتانيا" في دول المجموعات.
  • مبارتان في دور ثمن النهائي.
  • مبارتان في دور ربع النهائي.
  • مبارتان في دور نصف النهائي.
  • مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
  • مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

وحول تردد القناة الجزائرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، ضمن ضبطها وفق الإحداثيات الأتية:-

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • اسم القناة: Programme NationalHD
  • التردد: 11680.
  • معدل ترميز: 27500 أفقي.
  • شفرة القناة: 1100001100000000.

موعد مباراة مصر وغانا

ويحل موعد مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024 والتي تُقام على استاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار.

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من النسخة الـ34 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، على قناتيbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max. الناقل الحصري للبطولة، إلا أن القناتين مشفرتين.

بينما يمكن تنزيل القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا والاستماع إليها دون استخدام الإنترنت، من خلال محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة  FM.

ويمكن ضبط المحطتين على الراديو عبر التردد التالي:-

  • محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.
  • محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تردد محطة أون سبورت FM على النايل سات

  • التردد: 11843.
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • النمط: DVB-S/MBEG-4.

تردد محطة الشباب والرياضة FM على النايل سات

  • التردد: 11765.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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