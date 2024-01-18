الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توقيت مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2024

مصر وغانا
مصر وغانا

يبحث المصريون عن توقيت مباراة مصر وغانا مع استعداد منتخب مصر لمواجهة نظيره الغاني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

توقيت مباراة مصر وغانا في كأس الأمم 2024

واختتم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة غانا، وتبدأ مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وسقط الفراعنة في فخ التعادل الإيجابي أمام موزمبيق بالجولة الأولى بهدفين لكل فريق، ويسعى الفريق الوطني لحصد النقاط الثلاث للاقتراب من التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

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موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2024

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وغانا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الجزائرية الأرضية تنقل مباراة مصر وغانا فى كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وغانا القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتاريخ المواجهات


القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2024

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 وهي الناقل الحصري للبطولة.

لذا إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الناقل لمباراة مصر ضد فريق غانا بكأس الأمم الأفريقية 2023.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مشفرة
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا
قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
تردد القناة: 11900
الاستقطاب القناة: أفقي
الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا
تردد 12356 H معدل ترميز 7100
تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
تردد القناة: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق
تردد القناة: 11900
استقطاب القناة: أفقي
الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) من خلال قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

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بادو لاعب غانا السابق: مصر قادرة على الفوز بالكأس.. وصلاح مرشح للكرة الذهبية

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