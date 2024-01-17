بادو لاعب غانا السابق: مصر قادرة على الفوز بالكأس.. وصلاح مرشح للكرة الذهبية

رأى لاعب منتخب غانا السابق، إيمانيول أجيامنج بادو، أن منتخب مصر مرشح قوى للفوز بكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، وأضاف فى حوار مع «الدستور»، أُجرى قبل مواجهة المنتخبين، مساء الخميس، فى الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية، إنه من الممكن أن تتعثر جميع المنتخبات فى بداية المشوار، قبل أن تحقق الانتصار، واللقاء الأول ليس مقياسًا.

■ بداية.. ما تقييمك لأداء المنتخبين المصرى والغانى بعد مباراة الجولة الأولى؟

- أعتقد أن كل منتخب من الاثنين قدم أداءً جيدًا، وهذا ما يحدث فى أمم إفريقيا دائمًا، لا يوجد منتخب ضعيف، والجميع لديهم آمال التأهل ويلعبون من أجلها.

■ كيف ترى مواجهة مصر وغانا المقبلة فى ظل تعثر المنتخبين فى بداية المشوار؟

- ستكون المباراة حماسية ومثيرة للغاية، والجميع ينتظرونها، فالمنتخبان كبيران، وعادة تكون اللقاءات بينهما رائعة.

لقد لعبت ضد مصر فى نهائى كأس الأمم ٢٠١٠، وكانت صدمتنا كبيرة بعد الخسارة، لقد كانت الهزيمة بهذا الشكل مؤلمة لجميع جيلنا حينها، لكن لدىّ ذكريات جيدة أيضًا، عندما كنت حاضرًا فى فوز غانا على مصر بنتيجة ٦/١.. كانت مباراة حاسمة ومتوترة للغاية.

■ كيف ترى المنتخب المصرى حاليًا؟

- يتمتع المنتخب المصرى بالتجانس والترابط القوى بين لاعبيه، ويمتلك لاعبين محليين على مستوى رائع للغاية، يلعبون فى أكبر الأندية، بجانب المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد.. بالطبع مصر قادرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية لما تمتلكه من خبرات، وأعتقد أن صلاح قادر على قيادتهم لذلك اللقب.

■ ما فرص محمد صلاح فى التتويج بالكرة الذهبية؟

- أرى أن صلاح قادر على الفوز بالكرة الذهبية، ويحتاج فقط للتتويج بالبطولة الإفريقية والدورى الإنجليزى مع ليفربول، لترتفع حظوظه فى الفوز بالجائزة.

■ ما المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة؟

- كوت ديفوار والسنغال ومالى والمغرب وغانا وزامبيا ومصر.. واحد من هذه المنتخبات سيتوج باللقب ولن يخرج الأمر عنها.