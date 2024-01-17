الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل مباراة غانا.. الجماهير تطالب منتخب مصر بالفوز

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر، الفائز باللقب الافريقي سبع مرات، مع منتخب غانا، مساء غدٍ الخميس، ضمن  مباريات الجولة الثانية  في  بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم.

والمباراة هي الثانية للفراعنة حيث واجهوا منتخب موزمبيق مساء الأحد الماضي وانتهت بالتعادل، مما زاد من صعوبة الحصول على التأهل إلى الأدوار المتبقية المؤهلة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي مباراة غانا، والتي تُقام في العاشرة من مساء الغد، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وفي هذا السياق، طالبت الجماهير المصرية منتخب الفراعنة بضرورة الفوز على منتخب غانا في المباراة التي ستُقام بينهما غدًا، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلى 4 نقاط بعد أن حصد نقطة وحيدة بالتعادل مع نظيره موزنبيق بنتيجة 2/2.

الفوز على منتخب غانا سيعيد الثقة للاعبين ويزيد من فرصة منتخب مصر في احتلال صدارة المجموعة الثانية بفارق النقاط، لذا تُعدّ مباراة الغد، بمثابة "تحديد مصير"، حيثُ يتطلّب فوز المنتخب المصري لتجاوز عقبة السقوط ومغادرة البطولة مبكرًا.

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وأطلقت الجماهير المصرية هاشتاجات مُختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ناشدت من خلالها لاعبي المنتخب المصري بالفوز على نظيره الغاني، وتجاوز عقبة الخسارة، خاصة وأنَّ هذه المباراة تعد علامة فارقة في البطولة الإفريقية.

الشناوي يطلب دعم الجماهير

من جهته، طالب حارس منتخب مصر الأول وفريق الأهلي المصري محمد الشناوي، الجماهير المصرية بدعم منتخب بلادهم في مباراة الغد أمام غانا، قائلاً: "لا يوجد الوان أو انتماءات إلا لمنتخب مصرنا الحبيبة".

وأضاف الشناوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية ولا نطلب إلا الدعم والمساندة التي لها أبلغ الأثر في نفوس لاعبي منتخب مصر".

واختتم قائد النادي الأهلي وحارس منتخب مصر منشوره قائلاً: "فلا صوت أعلى من صوت أم الدنيا .. فريق وجمهور واحد".

محاضرات خاصة للاعبين

يكثف المدير الفني لمنتخب مصر، روى فيتوريا، محاضراته مع اللاعبين بهدف تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة موزمبيق في افتتاح مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. 

يتضمن الاجتماع عرضاً للمباراة والمواقف التي شهدت أخطاء من اللاعبين في التعامل مع الكرة، وذلك بغرض تجنب تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة وأدت إلى استقبال المنتخب هدفين خلال 5 دقائق.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ومنتخب غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا غداً الخميس فى كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

 تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالي..

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء

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