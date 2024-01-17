مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا.. 3 سيناريوهات للتأهل

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمعرفة فرص تأهل الفراعنة وترتيب المجموعة في المسابقة.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهتين قويتين في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام غانا، غدًا الخميس الموافق 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ثم يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا، على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بكأس أمم إفريقيا برصيد نقطة واحدة فقط، متفوقًا على موزمبيق صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

بينما يتصدر منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، في حين يتذيّل منتخب غانا المجموعة بدون رصيد من النقاط.

فرص تأهل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

وكان منتخب مصر قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع موزمبيق بنتيجة 2-2، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.