مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-1-2024 في الدوريات وكأس الأمم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا، ومباراة السنغال ضد جامبيا في كأس الأمم الإفريقية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد الجونة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة السنغال ضد جامبيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة الكاميرون ضد غينيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة الجزائر ضد أنجولا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة كوريا الجنوبية ضدالبحرين: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1

- مباراة إندونيسيا ضد العراق: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2

- مباراة ماليزيا ضد الأردن: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا ضدفروسينوني: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة جالطة سراي ضد قيصري سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.