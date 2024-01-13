أنشيلوتي يتحدث عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "الأول بارك"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للثأر من برشلونة في الكلاسيكو المرتقب، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي بنتيجة 1-3.

أنشيلوتي يتحدث عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في السوبر الإسباني

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "مواجهة برشلونة ستكون صعبة بالتأكيد، إنهم فريق قوي ومميز، والجميع يُقاتل على اللقب".

وشدد: "نحن لا نخوض المباراة بدافع الانتقام، بل نخوضها تحت شعار الفوز مثل بقية المباريات، لا يوجد انتقام، برشلونة منافس نحترمه كثيرًا لأنه هزمنا".

وأضاف: "ستكون مباراة مهمة، ولكنها ستنتهي بمجرد صافرة الحكم النهائية، والتفاصيل الصغيرة ستحسم مباراة الغد".

وتابع: "دائمًا مواجهات الكلاسيكو تكون متكافئة ومليئة بالإثارة بين الطرفينن رغم أننا أثبتنا أننا أفضل قليلًا في المباريات الأخيرة".

وعن حارس مرمى ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لقد تعاقدنا مع كيبا عند إصابة كورتوا، لكن لونين يستحق البدء أساسيًا أيضًا، لذلك لم أحسم قراري النهائي بشأن هوية الحارس حتى الآن".

وبسؤاله عن تشافي، مدرب برشلونة، أجاب أنشيلوتي: "إنه مدرب قوي ويقوم بعمل رائع مع برشلونة".

وواصل: "إنه لا يمتلك الخبرة التي امتلكها، لكن ما يقدمه رائعًا حقًا، لقد كان أفضل لاعب خط الوسط في العالم".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلًا: "أرغب في التتويج باللقب غدًا، ولكنني راضٍ وسعيد للغاية عما أقدمه مع ريال مدريد حتى الآن".

مشوار ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وذلك على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.