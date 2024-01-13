قبل انطلاق كان 2023.. نتائج أصحاب الأرض في افتتاحية أمم أفريقيا

تنطلق، اليوم السبت، منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ34، والمُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، على رأسها منتخب مصر الأول لكرة القدم.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في افتتاحية كان 2023

ويستعد منتخب كوت ديفوار (البلد المستضيف) لخوض مواجهة قوية أمام نظيره غينيا بيساو، على ملعب (الحسن واتارا) بأبيدجان، في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات غينيا بيساو، نيجيريا وغينيا الاستوائية.

نتائج أصحاب الأرض في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية

ووفي السطور التالية، نستعرض لكم ماذا يفعل أصحاب الأرض في افتتاحية كأس أمم إفريقيا، على النحو التالي:

- أقيمت 33 مباراة افتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، شارك خلالها أصحاب الأرض في 31 نسخة، بينما شهدت نسختين فقط عدم تواجد البلد المستضيف، وذلك في نسختي 1970 بالسودان، و1992 بالسنغال.

- خلال هذه المواجهات، حقق أصحاب الأرض الفوز في 18 مباراة، مقابل 4 هزائم، بينما وقعوا في فخ التعادل الإيجابي في 8 مباريات، ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي، وكانت بين منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في نسخة 2013.

- تُعد المنتخبات العربية صاحبة الانتصارات بنتيجة كبيرة في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية.

في نسخة 1990، حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نيجيريا بخماسية، فيما حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا برباعية نظيفة في نسخة 1959، أما في نسخة 2004، حقق منتخب تونس الفوز على إثيوبيا برباعية دون رد أيضًا.

- أما المباراة الأشهر، التي جمعت بين منتخب أنجولا (البلد المستضيف) ومنتخب مالي في عام 2010، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، كأكبر نتيجة في تاريخ المباريات الافتتاحية في الكان.

- في حين حققت بعض الفِرق الفوز على حساب أصحاب الأرض في أربع مباريات، ففي النسخة الأولى لأمم إفريقيا 1957، حقق منتخب مصر الفوز على السودان بنتيجة 2-1.

وفي نسخة 1986، حقق منتخب السنغال الفوز على مصر بهدف نظيف.

وفي عام 1994، تغلّب منتخب مالي على تونس بهدفين نظيفين، وفي نسخة 1996، حقق منتخب الكاميرون الفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف.