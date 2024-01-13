السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 مهاجمين في خطة فيتوريا لمواجهة موزمبيق.. غدا

منتخب مصر
منتخب مصر

وضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، يده على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت في كوت ديفوار، وذلك بعدما اطمأن على جميع اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفراعنة بالبطولة، على أن يخوض مباراة موزمبيق المقرر لها غدا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بتشكيل هجومي يعتمد على تواجد 4 لاعبين فى المنطقة الأمامية.

تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام موزمبيق

ووضحت نية فيتوريا في الاعتماد على محمد الشناوي حال اكتمال جاهزيته بينما سيكون محمد صبحي البديل الأول، بالإضافة إلى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد حجازي في قلب الدفاع، ومحمد هاني في الجانب الأيمن وأحمد فتوح في الجانب الأيسر، وفي الوسط الثنائي محمد النني ومروان عطية وأمامهما أحمد سيد زيزو الذي يؤدي أكثر من مهمة خلال المباراة، من خلال تبادل المراكز مع محمد صلاح في مركز الجناح أثناء نزول صلاح للعمق والقيام بدور صانع اللعب أو المهاجم الوهمي خلف مصطفى محمد أو القيام بهذا الدور عندما يتواجد صلاح على الخط في مركزه الطبيعي كجناح أيمن.

في حين يتولى محمود حسن تريزيجيه مهمة الجناح الأيسر ولديه بعض المهام الدفاعية لتعويض تقدم أحمد سيد زيزو للأمام بهدف زيادة الفعالية الهجومية، ليصبح هجوم الفراعنة مكونا من 4 لاعبين على عكس المباريات السابقة التي يهاجم فيها فيتوريا بثلاثة لاعبين هم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

وأجرى المدرب البرتغالي أكثر من تقسيمة على مدار اليومين الماضيين، للتأكد من تنفيذ اللاعبين لطريقته وعمل الضغط الهجومي بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق انتصار مبكر على منتخب موزمبيق يكون بمثابة زيادة الروح المعنوية للاعبين، ودعوة للجماهير من أجل الالتفاف حول المنتخب الوطني، حتى تكون مهمة الفراعنة أسهل بمرور الوقت فى مشوار البطولة.

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم السبت على ملعب جاردان بوتانيك المخصص لتدريب الفراعنة.

ويشهد مران الفراعنة اليوم، شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.

منتخب مصر فيتوريا امم افريقا تشكيلة الفراعنة تشكيل منتخب مصر

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لموزمبيق بكأس الأمم الأفريقية

تعرف على معلق مباراة منتخب مصر وغانا بمجموعات "كان 2023"

الأكثر قراءة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

بالأرقام.. مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

باحثة فلسطينية: إقحام إسرائيل اسم مصر "خلط أوراق" لن تصدقه محكمة العدل

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟