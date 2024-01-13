4 مهاجمين في خطة فيتوريا لمواجهة موزمبيق.. غدا

وضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، يده على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها بطولة أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت في كوت ديفوار، وذلك بعدما اطمأن على جميع اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفراعنة بالبطولة، على أن يخوض مباراة موزمبيق المقرر لها غدا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بتشكيل هجومي يعتمد على تواجد 4 لاعبين فى المنطقة الأمامية.

تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام موزمبيق

ووضحت نية فيتوريا في الاعتماد على محمد الشناوي حال اكتمال جاهزيته بينما سيكون محمد صبحي البديل الأول، بالإضافة إلى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد حجازي في قلب الدفاع، ومحمد هاني في الجانب الأيمن وأحمد فتوح في الجانب الأيسر، وفي الوسط الثنائي محمد النني ومروان عطية وأمامهما أحمد سيد زيزو الذي يؤدي أكثر من مهمة خلال المباراة، من خلال تبادل المراكز مع محمد صلاح في مركز الجناح أثناء نزول صلاح للعمق والقيام بدور صانع اللعب أو المهاجم الوهمي خلف مصطفى محمد أو القيام بهذا الدور عندما يتواجد صلاح على الخط في مركزه الطبيعي كجناح أيمن.

في حين يتولى محمود حسن تريزيجيه مهمة الجناح الأيسر ولديه بعض المهام الدفاعية لتعويض تقدم أحمد سيد زيزو للأمام بهدف زيادة الفعالية الهجومية، ليصبح هجوم الفراعنة مكونا من 4 لاعبين على عكس المباريات السابقة التي يهاجم فيها فيتوريا بثلاثة لاعبين هم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

وأجرى المدرب البرتغالي أكثر من تقسيمة على مدار اليومين الماضيين، للتأكد من تنفيذ اللاعبين لطريقته وعمل الضغط الهجومي بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق انتصار مبكر على منتخب موزمبيق يكون بمثابة زيادة الروح المعنوية للاعبين، ودعوة للجماهير من أجل الالتفاف حول المنتخب الوطني، حتى تكون مهمة الفراعنة أسهل بمرور الوقت فى مشوار البطولة.

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم السبت على ملعب جاردان بوتانيك المخصص لتدريب الفراعنة.

ويشهد مران الفراعنة اليوم، شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.