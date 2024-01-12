الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على معلق مباراة منتخب مصر وغانا بمجموعات "كان 2023"

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، المالك الحصري والرسمي، لكافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن معلق مباراة منتخب مصر وغانا، بمرحلة مجموعات "كان 2023".

موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا "كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البلاك ستار "منتخب غانا"، في العاشرة مساء الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات "كان 2023".

معلق مباراة مصر وغانا بمجموعات "كان 2023"

ويتولى مهمة التعليق على مواجهة منتخب مصر وغانا، في الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023"، المعلق علي محمد علي.

ويستهل الفراعنة مشواره نحو النجمة الثامنة من الأميرة السمراء، بمواجهة منتخب موزمبيق، في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات "كان 2023".

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية، بمجموعات "كان 2023"، حيث يرفقه كلا من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

موعد افتتاح "كان 2023"

من المقرر افتتاح فعاليات "كان 2023"، رسميا، غدا السبت 14 يناير الجاري في تمام العاشرة مساء، عندما يستضيف منتخب الأفيال "كوت ديفوار"، البلد المستضيف للعرس القاري، منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال، قد توج بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا "2021"، التي أقيمت في الكاميرون مطلع عام 2022، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون البطولة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

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