السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوت ديفوار تواجه غينيا بيساو في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. الليلة

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

يلتقي منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 34 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستجمعهما على ملعب (الحسن واتارا) بأبيدجان.

ويطمح منتخب “الأفيال” لتحقيق الفوز في مستهل مشواره للتتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعد أن سبق له حصد اللقب مرتين من قبل في نسختي عامي 1992 بالسنغال، و2015 بغينيا الإستوائية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار، الحدث القاري الكبير، بعد أن استضافتها في نسخة عام 1984 التي شهدت خروج المنتخب الإيفواري، من الدور الأول.

ويتسلح المنتخب الإيفواري بعدد من النجوم المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم فرانك كيسيه نجم ميلان الإيطالي وبرشلونة السابق، الذي يلعب حاليا في أهلي جدة السعودي الحالي، كما يبرز أيضا اسم المدافع سيرجي أورييه، قائد منتخب (الأفيال)، وصاحب التجربة الكبيرة في الملاعب، إذ سبق له ارتداء قمصان فرق تولوز وباريس سان جيرمان في فرنسا، وتوتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني، قبل أن يعود للملاعب الإنجليزية مجددا عبر بوابة نوتنجهام فورست.

فيما يغيب عن مباراة اليوم الثنائي سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وسيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي. 

ويقود المنتخب الإيفواري فنيا، الفرنسي جان لويس جاسكيه، الذي يخوض تجربته الأولى في القارة السمراء، بعد سنوات قضاها كمدرب وكمساعد في مختلف الأندية ببلاده.

 كما يأمل منتخب كوت ديفوار، في الدخول للمواجهة القادمة أمام نيجيريا في الجولة الثانية، وفي جعبته 3 نقاط للوقوف على أرض صلبة أمام منتخب نيجيريا، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول أمام غينيا الاستوائية بعدها بأربعة أيام.

على الجانب الآخر، يشارك منتخب غينيا بيساو، في كأس أمم أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركته في آخر ثلاث نسخ أعوام 2017 و2019 و2021.

ويطمع منتخب غينيا بيساو لتجنب الخسارة من جديد في ثاني مباراة افتتاحية للمسابقة يخوضها في كأس الأمم الأفريقية، بعدما تواجد في افتتاح نسخة عام 2017، الذي شهد تعادله 1/1 مع منتخب الجابون “المضيف”.

 ويقود المدير الفني المحلي باسيرو كاندي، منتخب غينيا بيساو في البطولة، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق حلم بلاده بالتواجد في البطولة للمرة الأولى عام 2017، وتولى قيادة الفريق في النسخ الثلاث الأخيرة.

ويعد ماما بالدي، مهاجم ليون الفرنسي، أبرز نجوم منتخب غينيا بيساو، بالإضافة إلى مارسيانو سانكا، مهاجم ألميريا الإسباني، وهما اللاعبين اللذين يعول عليهما كاندي في محاولاته لإحداث مفاجأة في مباراة الافتتاح أمام منتخب البلد المضيف.

 وبعد مواجهة الافتتاح، سيلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب غينيا الإستوائية يوم 18 يناير الجاري، قبل أن يواجه نيجيريا في ختام دور المجموعات بعد ذلك بأربعة أيام.

طاقم تحكيم مصري لمباراة افتتاح كان 2023

ويدير المباراة الافتتاحية للبطولة، طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال (مساعد أول)، وأحمد حسام طه (مساعد ثان) ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور (حكم فيديو)، ومحمود البنا (حكم فيديو مساعد).

كوت ديفوار غينيا بيساو المنتخب الإيفواري كأس الأمم الأفريقية فرانك كيسيه أمين عمر

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