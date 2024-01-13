كارفاخال يتوعد لاعبي برشلونة قبل السوبر الإسباني

وجه النجم الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، رسالة شديدة اللهجة للاعبي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب "الأول بارك"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كارفاخال يتوعد لاعبي برشلونة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن داني كارفاخال متحمس لخوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، متوعدًا للاعبي الفريق الكتالوني.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن كارفاخال قال في غرفة ملابس ريال مدريد: "سنسقطهم عندما تأتي لحظة الحقيقة".

وغاب داني كارفاخال عن تدريبات ريال مدريد استعدادًا لمواجهة برشلونة، أمس الجمعة؛ بسبب شعوره بالإرهاق والإجهاد.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للثأر من برشلونة في الكلاسيكو المرتقب، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي بنتيجة 1-3.

يذكر أن داني كارفاخال قد شارك في 19 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

مشوار ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وذلك على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.