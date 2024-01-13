إنتر ميامى يرفض مواجهة برشلونة وديًا لهذا السبب

رفض نادي إنتر ميامي الأمريكي خوض مواجهة ودية أمام برشلونة الإسباني، في إطار مرحلة الإعداد للدوري الأمريكي للمحترفين.

ويضم فريق إنتر ميامي 4 لاعبين من لاعبي برشلونة السابقين، وهم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

إنتر ميامي يرفض مواجهة برشلونة وديًا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنتر ميامي تلقى مقترحًا بخوض مباراة ودية مع برشلونة في الصيف المقبل، خلال جولة الفريق للإعداد للدوري الأمريكي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن إنتر ميامي رفض هذا المقترح، بحجة الاستعداد لبطولة كأس الدوريات التي يحمل لقبها في الموسم الماضي، إذ يريد المحافظة على اللقب الموسم المقبل، وتفادي تشتيت تفكيره عن البطولة.

ويخوض إنتر ميامي عددًا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، من بينها مواجهة الهلال والنصر السعوديين، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحرص فيه نادي برشلونة على تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الحالي، وأسطورة برشلونة السابق، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في السعودية، إذ يستعد لمواجهة غريمه التقليدي، ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.