الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكاميرون تستهل مشوار كأس الأمم الإفريقية بمواجهة غينيا.. الليلة

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

يستهل المنتخب الكاميروني، رحلته في كأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة نظيره الغيني، في السابعة مساء، على ملعب (تشارلز كونان باني) في ياموسوكرو، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة.

ويبحث الكاميرون، عن اللقب السادس لكأس أمم إفريقيا، بعد أن سبق له الفوز باللقب القاري، خمس مرات من قبل في أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.

وسيعول ريجوبير سونج، المدير الفني لمنتخب «الأسود غير المروضة»، على جهود كل من الحارس فابريس أوندوا والثلاثي الهجومي فنسنت أبو بكر وكلينتون نجي وكارل توكو إيكامبي، والذين شاركوا في تتويج الكاميرون بلقب نسخة عام 2017.

ويشارك المنتخب الكاميروني، في أمم أفريقيا للمرة الـ21، بعدما خاض خلال مشاركاته السابقة 91 مباراة وفاز في 45 مباراة مقابل 30 تعادلا و16 هزيمة، وسجل 137 هدفا مقابل 82 هدفا سكنت شباكه.

وبعد الانتهاء من مواجهة غينيا، سيخوض منتخب الكاميرون مواجهة نارية، عندما يلتقي السنغال (حامل اللقب)، يوم 19 يناير الجاري، وبعدها بأربعة أيام ينهي الفريق مشواره في دور المجموعات بملاقاة جامبيا.

من جانبه، يشارك منتخب غينيا، للمرة الرابعة عشرة، في كأس الأمم الإفريقية، لكنه فشل في التتويج باللقب من قبل حيث كانت أبرز نتائجه في ‏البطولة هي احتلاله المركز الثاني في نسخة عام 1976.‏

ويظهر منتخب غينيا في النهائيات، للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة أفضل من التي ‏حققها في النسختين الماضيتين حيث ودعهما من دور الـ16.‏

أسلحة منتخب غينيا لاصطياد أسود الكاميرون

ويفتقد المنتخب الغيني لنجمه الأول سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت وصاحب ‏المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بها مؤخرا.

لكن منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا، سيعتمد على خبرات أمثال نابي كيتا، قائد الفريق، ومختار دياخابي ومحمد بايو.‏

والتقى المنتخب الغيني، نظيره الكاميروني مرتين فقط في بطولات أمم أفريقيا وكانت المرتين في دور المجموعات، وكانت ‏المواجهة الأولى التي جمعتهما في نسخة عام 1998 انتهت بالتعادل 2/2، ثم التقيا مرة أخرى في 2015 وتعادلا 1/1.‏

وخاض منتخب غينيا 47 مباراة في بطولات كأس أمم أفريقيا، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة وتعادل في 17 مباراة ‏وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 61 هدفا في البطولة وتلقت شباكه 66 هدفا.‏

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