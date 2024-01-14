تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي برشلونة وريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري سيُقام على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 256 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 255 كلاسيكو من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 104 مباراة، مقابل 100 انتصارًا لفريق برشلونة، بينما تعادلا في 51 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 429 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 416 هدفًا من لاعبي برشلونة.

- وفي بطولة كأس السوبر الإسباني، فقد التقى الفريقان في 16 كلاسيكو، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 9 مباريات، مقابل 5 انتصارات لفريق برشلونة، بينما تعادلا في مواجهتين فقط.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 34 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 23 هدفًا من لاعبي برشلونة.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.

مشوار ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

فيما تأهل فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى المباراة النهائية، وذلك على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.