الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلاسيكو ناري بين ريال مدريد وبرشلونة فى نهائى السوبر الإسبانى

مباراة سابقة تجمع
مباراة سابقة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة

يلتقي فريق ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو ناري سيُقام على ملعب "بارك الأول" بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يتحدى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات والثأر من برشلونة، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وسبق لفريق ريال مدريد حصد لقب كأس السوبر الإسباني 12 مرة في تاريخه.

 

في المقابل، يرغب فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم أيضًا، وتكرار سيناريو الفوز على ريال مدريد والدفاع عن لقب كأس السوبر الإسباني مثلما حدث في الموسم الماضي.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

وكان فريق  ريال مدريد قد خسر نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، عقب الهزيمة على يد برشلونة بنتيجة 1-3.

وسجل كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، هدف ريال مدريد الوحيد في مرمى برشلونة، بينما أحرز كل من جافي، روبرت ليفاندوفسكي وبيدري الأهداف الثلاثة للفريق الكتالوني.

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مشوار ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وذلك على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

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