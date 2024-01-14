مجموعة مصر.. غانا فى مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر فى كأس أمم إفريقيا 2023

يخوض المنتخب الغاني، مواجهة قوية عندما يلتقي نظيره منتخب الرأس الأخضر، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويطمح منتخب غانا لتخطي البداية وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، في سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1982.

وسيعول الأيرلندي كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، على كتيبة نجومه يأتي في مقدمتهم محمد قدوس نجم ويستهام الإنجليزي بالإضافة إلى أندريه أيوا وجوردان أيوا وإينياكي ويليامز.

ولكن مهمة المنتخب الغاني في تحقيق الفوز بأول مباراة له في النسخة الحالية من البطولة لن تكون سهلة خاصة أن منتخب الرأس الأخضر، يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

ورغم تاريخ الرأس الأخضر، المحدود في البطولة حيث شارك في ثلاث نسخ من قبل كان أبرزها الوصول لدور الثمانية في 2013، إلا أن المدير الفني بيدرو بوبيستا يرى أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ والأرقام، ولكن تعترف بالجهد المبذول في الملعب.

لذلك حرص بوبيستا على الاجتماع بلاعبيه أكثر من مرة وطالبهم بضرورة بذل أقصى ما عندهم لتحقيق الفوز على المنتخب الغاني في مستهل مبارياته لكي يحصل الفريق على الثقة المطلوبة فيما تبقى من مباريات.

في المجموعة ذاتها، سيخوض منتخب مصر، أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا 2023، عندما يلتقي نظيره منتخب موزمبيق، في السابعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه).