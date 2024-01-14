كوت ديفوار تمنح أصحاب الضيافة الفوز السابع فى افتتاح أمم أفريقيا بالألفية الجديدة

استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي يستضيفها على ملاعبه بالفوز 2 / صفر على منتخب غينيا بيساو، مساء السبت في المباراة الافتتاحية للبطولة.



ومنح منتخب كوت ديفوار الانتصار السابع للمنتخبات صاحبة الضيافة على منافسيها في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا منذ بداية الألفية الجديدة، فيما سقطت 6 منتخبات مضيفة في فخ التعادل خلال تلك الفترة.



وتعادل منتخب غانا، الذي استضاف نسخة أمم أفريقيا عام 2000، بهدف لمثله مع نظيره الكاميروني في افتتاح مباريات المسابقة، التي توج بها منتخب (الأسود الكاميرونية غير المروضة) في النهاية.



وفي نسخة عام 2002، تعادل المنتخب المالي 1 / 1 مع نظيره الليبيري في افتتاح البطولة، التي استضافها الماليون على ملاعبهم وتوج بها المنتخب الكاميروني.



وفاز المنتخب التونسي 2 / 1 على منتخب رواندا في افتتاح نسخة البطولة عام 2004 التي جرت على الملاعب التونسية، وتوج بها منتخب (نسور قرطاج).



وانتصر المنتخب المصري 3 / صفر على منتخب ليبيا في افتتاح نسخة عام 2006، التي نظمتها أرض الكنانة، وتوج بها منتخب (الفراعنة).



وتغلب المنتخب الغاني 2 / 1 على نظيره الغيني في اللقاء الافتتاحي لنسخة أمم أفريقيا عام 2008، التي استضافتها غانا وتوجت بها مصر.



وسقط منتخب أنجولا في فخ التعادل 4 / 4 مع منتخب مالي في افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2010 التي أقيمت بالأراضي الأنجولية وتوج بها المنتخب المصري.



وفي نسخة عام 2012 بغينيا الاستوائية والجابون، تغلب منتخب غينيا الاستوائية 1 / صفر على منتخب ليبيا في أولى لقاءات المسابقة، التي حصل عليها منتخب زامبيا.



في المقابل، تعادل منتخب جنوب أفريقيا بدون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في افتتاح أمم أفريقيا عام 2013، التي فاز المنتخب النيجيري بكأسها.



وسقط منتخب غينيا الاستوائية في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع منتخب الكونغو في المباراة الافتتاحية لنسخة المسابقة عام 2015، التي فاز بها منتخب كوت ديفوار.



وواصل أصحاب الأرض سلسلة عدم الفوز في المباريات الافتتاحية للنسخة الثالثة على التوالي، عقب تعادل الجابون 1 / 1 مع ضيفه منتخب غينيا بيساو في مباراة الافتتاح لنسخة البطولة عام 2017، التي توج بها منتخب الكاميرون.



وأعاد منتخب مصر البهجة لأصحاب الأرض في اللقاءات الافتتاحية لأمم أفريقيا، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب زيمبابوي في مستهل مباريات المسابقة عام 2019، التي أقيمت بأرض الفراعنة وتوج بها المنتخب الجزائري.



وفي النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون عام 2021، تغلب صاحب الأرض 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو في افتتاح البطولة، التي حمل منتخب السنغال كأسها في النهاية.

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