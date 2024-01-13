الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

افتتاح أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتقدم على غينيا بيساو بهدف فى الشوط الأول

احتفال لاعبي كوت
احتفال لاعبي كوت ديفوار بهدف التقدم

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

سجل سيكو فوفانا نجم وسط الفريق الإيفواري هدف التقدم في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وتستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

اقرأ أيضا.. فوفانا يفتتح أول أهداف أمم أفريقيا 2023 لصالح كوت ديفوار (فيديو)

أحداث الشوط الأول

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بقوة وتمكن من التقدم بعد 5 دقائق عن طريق سيكو فوفانا الذي استلم تمريرة رائعة من فرانك كيسي  داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة 19، بوجا انطلق بالكرة جهة اليمين، ثم مرر الكرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه سيكو فوفانا، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 22، توقف المباراة بسبب اصطدام قوي بين جوناثان بامبا وموريتو كاساما ونزول الطاقم الطبي لإسعافهم.

وأطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 على حدود منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 42، جوناثان بامبا انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة للاعب جان كراسو الذي سقط على أرضية الملعب مع مطالبته بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

وحصل موريتو كاساما، لاعب غينيا بيساو على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 بعد تدخل على جان فيليب كاراسو.

سيكو فوفانا افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو منتخب كوت ديفوار منتخب غينيا بيساو

مواد متعلقة

فوفانا يفتتح أول أهداف أمم أفريقيا 2023 لصالح كوت ديفوار (فيديو)

تشكيل افتتاح كأس أمم إفريقيا.. كوت ديفوار ضد غينيا بيساو

الأكثر قراءة

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين فى الضفة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى