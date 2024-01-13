افتتاح أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتقدم على غينيا بيساو بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

سجل سيكو فوفانا نجم وسط الفريق الإيفواري هدف التقدم في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وتستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

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أحداث الشوط الأول

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بقوة وتمكن من التقدم بعد 5 دقائق عن طريق سيكو فوفانا الذي استلم تمريرة رائعة من فرانك كيسي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة 19، بوجا انطلق بالكرة جهة اليمين، ثم مرر الكرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه سيكو فوفانا، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 22، توقف المباراة بسبب اصطدام قوي بين جوناثان بامبا وموريتو كاساما ونزول الطاقم الطبي لإسعافهم.

وأطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 على حدود منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 42، جوناثان بامبا انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة للاعب جان كراسو الذي سقط على أرضية الملعب مع مطالبته بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

وحصل موريتو كاساما، لاعب غينيا بيساو على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 بعد تدخل على جان فيليب كاراسو.