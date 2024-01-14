الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيكو فوفانا رجل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو فى افتتاح أمم أفريقيا

سيكو فوفانا
سيكو فوفانا

توج سيكو فوفانا، لاعب وسط منتخب كوت ديفوار وفريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023.

وساهم فوفانا في انتصار منتخب بلاده على غينيا بيساو بهدفين دون رد، حيث كان قد افتتح التسجيل قبل أن يضيف جان فيليب كاراسو الهدف الثاني.

ويتواجد منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو رفقة نيجيريا وغينيا الإستوائية في المجموعة الأولى بالبطولة المقامة في ساحل العاج.

وتألق فوفانا حيث سجل هدف التقدم لصالح منتخب بلاده من تسديدة صاروخية في بداية المباراة، كما قدم أداءًا مميزًا دفاعيًا وهجوميًا.

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كوت ديفوار تهزم غينيا بيساو بثنائية في افتتاح كأس أمم أفريقيا

وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر مساء السبت في افتتاح منافسات النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

سجل سيكو فوفانا وفيليب كراسو الهدفين في الدقيقتين 4 و58 من المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.

وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الإستوائية.

وكانت هذه المواجهة مناسبة استثنائية للمنتخب الإيفواري حيث خاض مباراته رقم 100 في مشاركته الخامسة والعشرين في كأس الأمم الأفريقية محققا انتصاره رقم 45 مقابل 29 تعادلا و26 هزيمة.

وأصبح منتخب الأفيال ثالث فريق يصل لـ 100 مباراة في كأس الأمم الأفريقية بعد منتخبي مصر 107 مباراة في 25 مشاركة وغانا 102 مباراة في 23 مشاركة.

وتساوى أيضا المنتخب الإيفواري مع نظيره الكاميروني برصيد 45 فوزا ليكون رابع أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في كأس الأمم بعد مصر 60 فوزا وغانا 54 فوزا ونيجيريا 53 فوزا.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة التي ستقام يوم 18 كانون الثاني/يناير المقبل صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، بينما يلعب منتخب غينيا بيساو ضد غينيا الإستوائية في مباراة متكافئة نظريا.

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