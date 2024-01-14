افتتاح أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تهزم غينيا بيساو بهدفين فى ضربة البداية

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر مساء السبت في افتتاح منافسات النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

سجل سيكو فوفانا وفيليب كراسو الهدفين في الدقيقتين 4 و58 من المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.

وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الإستوائية.

اقرأ أيضا.. افتتاح أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتقدم على غينيا بيساو بهدف فى الشوط الأول



أحداث الشوط الأول

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بقوة وتمكن من التقدم بعد 5 دقائق عن طريق سيكو فوفانا الذي استلم تمريرة رائعة من فرانك كيسي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة 19، بوجا انطلق بالكرة جهة اليمين، ثم مرر الكرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه سيكو فوفانا، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 22، توقف المباراة بسبب اصطدام قوي بين جوناثان بامبا وموريتو كاساما ونزول الطاقم الطبي لإسعافهم.

وأطلق سيكو فوفانا تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 على حدود منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 42، جوناثان بامبا انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة للاعب جان كراسو الذي سقط على أرضية الملعب مع مطالبته بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

وحصل موريتو كاساما، لاعب غينيا بيساو على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 بعد تدخل على جان فيليب كاراسو.

أحداث الشوط الثاني

شهدت بداية الشوط الثاني نشاطًا ملحوظًا من جانب فريق غينيا بيساو.

وسدد فالي كاندي الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 58 أحرز جان فيليب كراسو الهدف الثاني بعدما استغل خطأ من المدافع أوبا سانجانتي في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء ونجح في خطف الكرة ثم سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 74، فرانكولينو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس يحيى فوفانا.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي خطورة من جانب الفريقين حيث سيطر الهدوء بعد أن حسم أصحاب الأرض النتيجة لصالحهم.