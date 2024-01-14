الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل الفراعنة في افتتاح مبارياتهم في كأس الأمم؟

منتخب مصر
منتخب مصر

يفتتح منتخبنا الوطني مشواره مساء اليوم الأحد، في كأس أمم إفريقيا 2023 عندما يلعب ضد موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.

ويبحث منتخب مصر عن اللقب الثامن الغائب منذ عام 2010، والذي عاند الجيل الحالي في نهائيين 2017 و2021.

منتخب مصر يلعب اللقاء رقم 26 في افتتاح مبارياته بكأس الأمم، وفي 25 لقاءً سابقا فاز في 17 وتعادل 2 وخسر 6.

ماذا يفعل الفراعنة في افتتاح مبارياتهم في كأس الأمم؟

نسخة 1957: مصر 2-1 السودان.

نسخة 1959: مصر 4-0 إثيوبيا.

نسخة 1962: مصر 2-1 أوغندا.

نسخة 1963: مصر 6-3 نيجيريا.

نسخة 1970: مصر 4-1 غينيا.

نسخة 1974: مصر 2-1 أوغندا.

نسخة 1976: مصر 1-1 غينيا.

نسخة 1980: مصر 2-1 كوت ديفوار.

نسخة 1984: مصر 1-0 الكاميرون.

نسخة 1986: مصر 0-1 السنغال.

نسخة 1988: مصر 0-1 الكاميرون.

نسخة 1990: مصر 1-3 كوت ديفوار.

نسخة 1992: مصر 0-1 زامبيا.

نسخة 1994: مصر 4-0 الجابون.

نسخة 1996: مصر 2-1 أنجولا.

نسخة 1998: مصر 2-0 موزمبيق.

نسخة 2000: مصر 2-0 زامبيا.

نسخة 2002: مصر 0-1 السنغال.

نسخة 2004: مصر 2-1 زيمبابوي.

نسخة 2006: مصر 3-0 ليبيا.

نسخة 2008: مصر 4-2 الكاميرون.

نسخة 2010: مصر 3-1 نيجيريا.

نسخة 2017: مصر 0-0 مالي.

نسخة 2019: مصر 1-0 زيمبابوي.

نسخة 2022: مصر 0 - 1 نيجيريا

تفوق تاريخي لمنتخب مصر 

منتخب مصر يتفوق على المنتخب الموزمبيقي من كل الوجوه، فهو الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب وهو الأكثر خوضًا للمباريات "107 مباريات"، إضافة لتفوقه في المباريات التي جمعت الفريقين، والتي بلغ عددها خمس مباريات انتهت كلها بفوز منتخب مصر الذي سجل تسعة أهداف ولم تهتز شباكه، وكذلك وجود النجم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم،  لكن تبقى كرة القدم لا تعترف إلا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر.       

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا اطمأن على جاهزية أحمد حجازي للمشاركة في المباراة بعد تعرضه للإصابة في تدريب أمس، وخضوعه لفحص طبي لكن الجهاز الفني قد يفضل إراحته لمباراة غانا يوم الخميس المقبل والدفع باللاعب علي جبر أو أحمد سامي بجوار محمد عبدالمنعم في قلب الدفاع.

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