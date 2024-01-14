الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر وموزمبيق.. جدول مباريات اليوم الأحد 14-1-2024

منتخب مصر
منتخب مصر

ترتفع معدلات البحث دائما عن مواعيد مباريات اليوم من عشاق كرة القدم المهتمين بمشاهدة مختلف المباريات الدولية والمحلية والإقليمية خاصة مباريات كأس الأمم الأفريقية التاي يشارك فيها منتخب مصر.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-1-2024 وعلى رأسها مباريات كأس الأمم الأفريقية في مباراة المواجهة بين منتخب مصر ضد موزمبيق.
 

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية 

مباراة مصر وموزمبيق الساعة 19:00

يمكن مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت. 

مباراة غانا وكاب فيردي الساعة 22:00

مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية الساعة  16:00 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 18:30

مباراة إيفرتون وأستون فيلا الساعة  16:00
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة قادش وفالنسيا الساعة  17:15

مباراة ألميريا وجيرونا الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة ميلان وروما الساعة  21:45

مباراة فيورنتينا وأودينيزي الساعة  19:00

مباراة كالياري وبولونيا الساعة  16:00

مباراة لاتسيو وليتشي الساعة 13:30
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

مباراة كوينز بارك رينجرز وواتفورد الساعة 14:00

 مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

مباراة ريال مدريد وبرشلونة الساعة 21:00
 

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .. وتشكل منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 والقنوات الناقلة

 

مواعيد مباريات كأس آسيا

مباراة إيران وفلسطين الساعة 19:30

مباراة الإمارات وهونغ كونغ الساعة  16:30

مباراة اليابان وفيتنام الساعة 13:30

 مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت الساعة 18:30

مباراة بوخوم وفيردر بريمن الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة لانس وباريس سان جيرمان الساعة 21:45

مباراة نانت وكليرمونت فوت الساعة 16:00

مباراة لو هافر وأولمبيك ليون الساعة 16:00

مباراة ميتز وتولوز الساعة 16:00

مباراة ستاد بريست 29 ومونبلييه الساعة  16:00

مباراة ليل ولوريان الساعة  14:00

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ترتيب فرق دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر

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جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

مواعيد مباريات مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر و موزمبيق مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مباراة ريال مدريد و برشلونة

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