يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في معرفة جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024 وذلك للاستمتاع بمشاهدتها حيث تنطلق النسخة الـ 34 من البطولة مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

يستعد منتخب مصر في المشاركة رقم السابعة والعشرين في بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 في نسختها الحالية والتي تنطلق ماسء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الثامنية في تاريخه عقب غياب أكثر من 10 سنوات حيث جاء جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024

المباراة الأولى والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024

المباراة الثانية والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب غانا في تمام الساعة الرابعة مساء.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024

المباراة الأولى والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساء.



جدول مجموعات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024

أسفرت قرعة اتحاد الكرة الإفريقي عن جدول مجموعات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 والذي جاء كما يلي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، غينيا بيساو، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، السنغال، غينيا، غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، مورتينيا، أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، زامبيا.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

يمكن متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2024 من خلال ضبط إشارة بث القنوات التي حصلت على حق البث المباشر للمباريات وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 30000.

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30 W.

التردد: 12246.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15.

التردد: 12600.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 2550.

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