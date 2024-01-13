السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في معرفة جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024 وذلك للاستمتاع بمشاهدتها حيث تنطلق النسخة الـ 34 من البطولة مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

يستعد منتخب مصر في المشاركة رقم السابعة والعشرين في بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 في نسختها الحالية والتي تنطلق ماسء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الثامنية في تاريخه عقب غياب أكثر من 10 سنوات حيث جاء جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 

المباراة الأولى والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 

المباراة الثانية والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب غانا في تمام الساعة الرابعة مساء.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 

المباراة الأولى والتي تجمع منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساء.
 

مجانا بدون تشفير.. القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .. وتشكل منتخب مصر

جدول مجموعات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024

أسفرت قرعة اتحاد الكرة الإفريقي عن جدول مجموعات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 والذي جاء كما يلي:-

  • المجموعة الأولى: كوت ديفوار، غينيا بيساو، نيجيريا، غينيا الاستوائية.
  • المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.
  • المجموعة الثالثة: الكاميرون، السنغال، غينيا، غامبيا.
  • المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، مورتينيا، أنغولا.
  • المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا.
  • المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، زامبيا.
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مجانا بدون تشفير.. القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

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القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

يمكن متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2024 من خلال ضبط إشارة بث القنوات التي حصلت على حق البث المباشر للمباريات وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

قناة RING HD

  • القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.
  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 30000.

 

قناة SPORT TV 1 HD

  • القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30 W.
  • التردد: 12246.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

 

قناة ESPN 901

  • القمر الصناعي: تيليستار 15.
  • التردد: 12600.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 2550.

 

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