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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 13-1-2024 المأثورة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

زاد البحث عن دعاء الصباح اليوم السبت 13-1-2024 المأثورة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل الأولى من الصباح بالدعاء طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق الحلال وطمأنينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا.

 

أذكار الصباح اليوم السبت 13-1-2024 المأثورة

يعرض الدستور للقراء صيغ  دعاء الصباح اليوم السبت 13-1-2024 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والسداد والتي جاءت كما يلي:-

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه.. وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي.. وبشرني.. وأرح بالي وعقلي.. أسعدني يارب واعفو عني.. أرحمني.. وقر عيني وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

 

اللهم إني أسألك أن تسوق لي من الرزق.. ما يغنينا.. وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه.. وسعة في الرزق.. ومحبة في القلوب.

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 7-1-2024

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أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

دعاء الصباح مكتوب

اللهم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم فرح قلوبنا.. وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير.

 

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا ومن البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. تبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه.. سعة في الرزق.

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر اليوم الخميس 11-1-2024

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 10 يناير 2024

 

اللهم لك الحمد كله.. لك الملك كله.. بيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. فأنت أهل أن تحمد.. وإنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي.. واعصمني فيما بقى من عمري.. وأرزقني عملا زكيا ترضى به عني.

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