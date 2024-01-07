الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متى يبدأ شهر رجب ٢٠٢٤؟ وأفضل دعاء مستجاب خلال هذا الشهر

شهر رجب
شهر رجب

يبدأ شهر رجب بعد قيام دار الافتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رجب والذي يتم يوم 29 جمادي الثاني، فإذا ثبت رؤية الهلال يبدأ شهر رجب 2024 في اليوم التالي، وحددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رجب، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

متى يبدأ شهر رجب ٢٠٢٤ ؟

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب 1445 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 11/1/2024 (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم الجمعة 2024/1/12 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 2024/1/13، وبذلك يبدأ شهر رجب 2024 يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.

 

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ما هو الدعاء المستحب في شهر رجب؟

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ. اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح. 

 

اللهم اجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة اللهم من كان مريضًا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهمومًا فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. 

 

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

 

 اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله -عز وجل- اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. 

 

اللهم زدنا في شهر رجب نورًا في القلب، وضياء ًفي الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين.

 

 

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أسعار عمرة رجب 2024

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