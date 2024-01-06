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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كم باقي على شهر رجب 2024 (تفاصيل)

شهر رجب 2024
شهر رجب 2024

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن موعد شهر رجب 2024 ؛ باعتباره من الأشهر الحرم، التي يتقرب فيها المسلمون من الله عز وجل بالصيام والصلاة وأداء مناسك العمرة والأعمال الصالحة، بالإضافة إلى أن قدوم شهر رجب يبشر بقدوم شهر رمضان المعظم، الذي يعتبر من أهم شهور السنة الهجرية لدى الأمة الإسلامية.

موعد استطلاع هلال رجب 1445 وأشهر الأدعية في هذا الشهر

ويرصد الدستور في التقرير التالي موعد شهر رجب 2024

موعد شهر رجب 2024

يبدأ شهر رجب 2024 للعام الهجري 1445 يوم السبت 13 يناير 2024 ووفق الحسابات الفلكية أيضًا تكون عدة شهر رجب 29 يوم فقط هذا العام،  وفقًا للحسابات الفلكية.

فضل شهر رجب 

وجاء في فضل شهر رجب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، فلما سئل عن ذلك قال: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فهذا الحديث يفهم منه أن رجب له فضل.

ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر عربي الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يكثر من الصيام في شعبان دون أن يكون صيام الشهر كله، وما صام شهرًا كاملًا إلا رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

ويكون أول أيام شهر رمضان 2024 للعام الهجري 1445 الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 67 يوم. 

أدعية شهر رجب 

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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