موعد شهر رجب 2024 ودعاء استقبال الشهر الهجري الجديد 1445

البحث عن موعد شهر رجب 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك وكذلك على محركات البحث المختلفة وذلك لأهمية هذا الشهر باعتباره من الأشهر الحرم ويستحب فيه أداء الكثير من العبادات خاصة أداء العمرة والتي ورد أحاديث فيها.

شهر رجب 2024

ننشر في التقرير التالي موعد شهر رجب 2024 وفق الحسابات الفلكية وما يؤكد هذا الموعد هو الرؤية الشرعية لهلال الشهر من خلال دار الافتاء المصرية لتحديد الموعد بشكل رسمي.

موعد شهر رجب 2024

وفق الحسابات الفلكية يبدأ شهر رجب 2024 للعام الهجري 1445 يوم السبت 13 يناير 2024 ووفق الحسابات الفلكية ايضا تكون عدة شهر رجب 29 يوم فقط هذا العام.

موعد شهر رمضان 2024

ويكون أول أيام شهر رمضان 2024 للعام الهجري 1445 الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 67 يوم.

فضل شهر رجب 2024

وجاء في فضل شهر رجب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، فلما سئل عن ذلك قال: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فهذا الحديث يفهم منه أن رجب له فضل.



ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر عربي الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يكثر من الصيام في شعبان دون أن يكون صيام الشهر كله، وما صام شهرًا كاملًا إلا رمضان.

دعاء استقبال شهر رجب 2024

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

الللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.