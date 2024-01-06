دراما رمضان 2024.. سيد رجب بين عتبات البهجة و بيت الرفاعي

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم سيد رجب، خلال الفترة الحالية خاصة أنه يواصل تصوير أكثر من عمل درامي لعرضهم خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سيد رجب يجهز لدخول "عتبات البهجة"

إذ يواصل سيد رجب التجهيزات والتحضيرات النهائية لانطلاق تصوير حلقات مسلسل "عتبات البهجة" الذى يشارك فى بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بقيادة المخرج القدير مجدى أبو عميرة، ويجسد "رجب" خلال العمل شخصية جديدة تمامًا عن ما قدمه من قبل على حد قوله لـ"الدستور"، رافضا الافصاح عن التفاصيل فى الوقت الحالي تقديرا للعقد المبرم مع الجهة المنتجة.

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

و يجسد الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخصية وكيل وزارة على المعاش، يتصدى كل الأمور السلبية التى تواجههه، خاصة بعد وفاة زوجته ومعيشته بمفرده، ورغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

"عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي.

.. سيد رجب يواصل "بيت الرفاعي"

وعلى جانب اخر، يواصل النجم سيد رجب، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" أمام النجم أمير كرارة، وقيادة المخرج أحمد نادر جلال، تمهيدا لعرضه أيضا فى الماراثون الرمضانى المقبل.

تفاصيل أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي الذي سيتم عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024 في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيده عن الكوميديا.

صناع وأبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يشارك في مسلسل بيت الرفاعي نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم أمير كرارة، وهم صفاء الطوخي،أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ملك قورة، ماجدة منير، ورحاب الجمل، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، ومن انتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

سيد رجب ينافس بـ "أنا وابن خالتي" فى السينمات

وعلى الصعيد السينمائي، يعرض حاليا للنجم سيد رجب فى السينمات فيلم "أنا وابن خالتي" وينافس على إيرادات أفلام موسم رأس السنة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت.

صناع وأبطال فيلم "أنا وابن خالتي"

يشارك في بطولة فيلم أنا وابن خالتى، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين بجانب سيد رجب، منهم بيومى فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.