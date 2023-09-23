السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد رجب يكشف لـ"الدستور" تفاصيل فيلم "أنا وابن خالتى"

النجم سيد رجب
النجم سيد رجب

اقترب الفنان سيد رجب من الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "أنا وابن خالتى"، الذي يقوم ببطولته أمام الفنان بيومي فؤاد، بقيادة المخرج أحمد صالح.

وكشف "رجب" لـ"الدستور"، عن مشاركته في العمل السينمائي الجديد، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين ومختلف عما قدمه من قبل، مؤكدًا أنه لم يتبق له فيه سوى أيام قليلة للانتهاء من التصوير كاملًا، لافتًا إلى أنه لا يعلم موعد طرحه في السينمات بالتحديد، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

تفاصيل وأبطال فيلم "أنا وابن خالتي" 

فيلم "أنا وابن خالتي" هو العمل السينمائي الأول لورشة "مصنع الحكايات" بعد تقديمها عددًا من المسلسلات منها حكايات مسلسلات "جروب العيلة" و"جروب الماميز"، و"جروب الدفعة" الذي تم عرضه مؤخرًا على قناتي «ON E» و«ON دراما».

"أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

يشارك بفيلم "The Goat" في مهرجان الجونة السينمائي

من جهة أخرى، يشارك سيد رجب بفيلمه الجديد "The Goat" ضمن الاختيارات الرسمية "خارج المسابقة"، خلال الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

صنَّاع وأبطال "The Goat"

يُشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عمرو سعد، جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف وإخراج ألاريا بوريلي.

النجم سيد رجب انا وابن خالتي فيلم انا وابن خالتي سيد رجب المخرج أحمد صالح

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