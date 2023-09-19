الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد رجب: سعيد جدًا بمشاركة The Goat في "الجونة السينمائي"

سيد رجب فى الفيلم
سيد رجب فى الفيلم

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته البالغة بمشاركة فيلمه The Goat ضمن الاختيارات الرسمية "خارج المسابقة" ومن المقرر أن تقام خلال الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التى تنطلق فعالياتها في الفترة من 13 أكتوبر حتى 20 أكتوبر المقبل.

قال رجب: سعيد جدًا بمشاركة فيلم The Goat في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل وأحداث فيلم The Goat

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

صناع وابطال فيلم The Goat

يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عمرو سعد، جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج الاريا بوريلي.

تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى والأفلام المعروضة

مهرجان الجونة السينمائي 

يعتبر مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

سيد رجب النجم سيد رجب مهرجان الجونة فيلم The Goat مهرجان الجونة السينمائي

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