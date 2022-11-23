سيد رجب لـ«الدستور»: السينما المصرية ستظل رائدة على مستوى العالم

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته وفخره الكبيرين، بحصد فيلم "19 ب" الذي يقوم ببطولته، على ثلاث جوائز في إطار منافسات المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة (هنري بركات) لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

وقال «رجب» في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»: «شعرت بكل الفخر والسعادة، بحصد الجوائز الثلاث، وتكفي مشاركة الفيلم في حدث بحجم «القاهرة السينمائي»، الذي يُعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ويكفي أنه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF»، وهذا خير دليل على أن السينما المصرية ستظل رائدة على مستوى العالم».

«القاهرة السينمائي» يتصدر المشهد على مستوى العالم

وعن تقيّيمه الدورة الـ44 في ظل عودة الفنان الكبير حسين فهمي، لرئاسة المهرجان، أكد «رجب» أن المهرجان كل عام في تطور وتجديد، ويتصدر المشهد على مستوى العالم، فقد أثبت عامًا بعد عام أنه لا يزال يمثل نقطة التقاء صانعي الأفلام والنقَّاد والكتاب والمفكرين والفنانين، وأهمية المهرجان تكمن في وجود أفلام عالمية ضمن برامجه خارج المسابقة، وبالتأكيد هذه الأفلام سوف تشكل وجبة سينمائية مهمة، مع الوقت والاستقرار وما تشهده مصر من تطور كبير في المرحلة الأخيرة، وأعتقد أنها ستكون منبرًا لنجوم العالم ليأتوا من جديد، مثلما جاء هذا العام المخرج المجري بيلا تار.

وأضاف: «أما الفنان الكبير حسين فهمي، فهو قامة وقيمة فنية كبيرة، ولديه رصيدٌ كبير في قيادة المهرجانات، وهو خير خلف لمحمد حفظي، الذي أحدث نقلة كبيرة ومهمة للمهرجان، وحسين فهمي يعتبر أحد الرواد الذين أسهموا في نبوغ هذا الحدث، خاصة أنه كان يتولى رئاسته منذ ٢١ سنة، وظل يتطور لأربع دورات متتالية خلال فترة توليه رئاسته بدءًا من عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠١».

سيد رجب وحسين فهمى

الارتقاء بمستوى الإنتاج السينمائي

وبسؤاله عن أبرز مميزات الدورة الـ44 قال الفنان القدير: «أجمل ما يميز هذه الدورة الإقبال الكبير، في ظل وجود نحو ١٠٨ أفلام، بينها ٣٠ عرضًا عالميًا ودوليًا، فضلًا عن الورش والندوات، التي أقيمت طوال الفعاليات لنقل الخبرات للشباب، والارتقاء بمستوى الإنتاج السينمائي، وهنا لا يمكن إنكار المجهود الكبير المبذول من رئيس المهرجان ومديره، ليصبح المهرجان ذا طابع خاص، ويتمتع بمتابعة كبيرة من الجمهور».

أما عن السر وراء موافقته للقيام ببطولة فيلم «19 ب» والأسباب التي جذبته لتقديم شخصية «حارس العقار» قال «رجب»: «حارس العقار» شخصية ثرية وبها العديد من المشاعر ونقاط الضعف أيضًا، لذلك كان الأمر يتطلب قراءة مختلفة للشخصية وأبعادها، لأنه طوال الأحداث هناك مبررات وأسباب لا يراها المشاهد وتنكشف فى النهاية؛ كما أنها شخصية تتمتع بقماشة عريضة تتيح للممثل الحقيقي أن يفعل ما يشاء، وأن يستعرض موهبته وقدراته التمثيلية، ليُخرج أفضل ما لديه، وهذا ما أريد تقديمه، إضافة للسيناريو المتماسك وفريق العمل الاحترافي بقيادة أحمد عبدالله، الذي يفخر أي فنان بالتعاون معه، خاصة أنه يعي كثيرًا ما سيقدمه للجمهور، وأفلامه كلها ذات قيمة، وهو يعشق تطوير الصناعة، وله هدف يرغب في تحقيقه، كما أن هناك سببا رئيسيا أيضًا جعلني أتمسك بشخصية «حارس العقار» هو حياته مع الحيوانات الأليفة «الكلاب والقطط»، وأنا وجدتها فرصة للتقرب من الحيوانات والتعامل معها بشكل مباشر لفترة طويلة، خاصة أننى أعشق الكلاب».

سيد رجب فى فيلم 19 ب

تفاصيل فيلم «19 ب»

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد، ويقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس.

كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبدالله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.