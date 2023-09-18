الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى والأفلام المعروضة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

عقد مهرجان الجونة السينمائي، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله، عن تفاصيل دورته السادسة التي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان قبل أن يعود مجددًا للجمهور. 

يتضمن برنامج هذا العام 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و21 فيلمًا، في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى العروض الخاصة وأفلام قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

 

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وسلط المؤتمر الصحفي الضوء على بعض من فعاليات "منطلق الجونة السينمائي" و"جسر الجونة السينمائي"، مكوني "منصة الجونة السينمائي" ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان، وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشية وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة.

ودعت المنصة هذا العام عددًا من خبراء الصناعة الإقليميين والدوليين في مجالات السينما المختلفة للمشاركة في فعاليات المنصة المنوعة واستقبل منطلق الجونة السينمائي 163 طلب تقديم، منها 117 مشروعًا في مرحلة التطوير، و46 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي، وفحصت هذه الطلبات لجنة سينمائية مُعينة من قبل المهرجان واختارت 20 مشروعًا، 13 منها في مرحلة التطوير و7 في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي هذا العام.

تم اختيار هذه المشاريع بناءً على جودتها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام.

على جانب آخر، يستكمل جسر الجونة السينمائي مهمته التي بدأها كمساحة لمشاركة المعلومات والتأثير من خبراء الصناعة إلى المواهب الإبداعية الصاعدة ويقدم عددًا من حلقات النقاش وورش العمل ومحاضرات لخبراء ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

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