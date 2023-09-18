الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدير مهرجان الجونة: نحن في حاجة للاطلاع على أفضل إنتاجات السينما العالمية

انتشال التميمي
انتشال التميمي

عقد مهرجان الجونة السينمائي، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله تفاصيل دورته السادسة التي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان كانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه "بالرغم من توقف الدورة الماضية للمهرجان، إلا أنها كشفت عن الفراغ الذي تركه المهرجان، وأكدت أهميته الكبيرة بالمنطقة".

أضاف التميمي في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم أن المهرجان "تأسس بشكل صحيح وعلى مبدأ فكري واضح، من خلال لجنة استشارية عليا، دفعت بدورته الأولى على رأسها يسرا، وهند صبري، والمخرج يسري نصر الله، وطارق بن عمار، هيام عباس، وفورست ويتكر، وعبد الرحمن سيساكو، وعتيق رحيمي، ومارجريت فون تروتا".

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عرض عالمي أول لفيلم "60 جنيه" لـ عمرو سلامة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

وكشف مدير المهرجان خلال كلمته عن اسم رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهي المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش التي برزت موهبتها على المستوى الدولي من خلال فيلمها الشهير "كو فاديس، عايدة؟" الذي نافس على "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وترشّح للـ"أوسكار" والـ"بافتا"، كما أنه فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2020.

ونوه التميمي في كلمته إلى "برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية". مؤكداً أن "مهرجان الجونة تبنى سابقاً عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها، وكان أبرزها فيلم «ستموت في العشرين»، وهذه السنة، سيتم عرض فيلم «وداعا جوليا»". مضيفاً "أننا في حاجة للاطلاع على أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية".

ووجه التميمي الشكر لوجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة، مؤكدًا أنها "إضافة مهمة جداً تأتي في إطار خطة استراتيجة المهرجان، وكذلك الناقد أندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية"، لافتًا إلى "وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام".

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