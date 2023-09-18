الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض عالمي أول لفيلم "60 جنيه" لـ عمرو سلامة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

عمرو سلامة
عمرو سلامة

كشف مهرجان الجونة  السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة المخرج المصري عمرو سلامة بفيلم «60 جنيه» في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام القصيرة.

الفيلم تبلغ مدته 18 دقيقة،  ويحكي عن «زياد»  وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

لأول مرة في سوق الجونة السينمائي.. معرض للأفلام القصيرة ومبادرة لسينما الشباب

فيما كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري «آل شنب» للمخرجة المصرية آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول.

الفيلم يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها،  يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة. 

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لأول مرة في سوق الجونة السينمائي.. معرض للأفلام القصيرة ومبادرة لسينما الشباب

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