كم باقي على شهر رجب 2024 ؟.. وأدعية استقباله المأثورة

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟ سؤال يطرحه الملايين من المسلمين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع اقتراب استطلاع هلال الشهر من قبل اللجنة الشرعية الموكلة من دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال الشهور العربية.

كم باقي على شهر رجب 2024؟

أجاب علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تساؤل كم باقي على شهر رجب 2024؟ والذي يطرحه الملايين من المسلمين المترقبين للشهر رمضان المبارك 1445/2024 حيث تشير كافة الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب فلكيا سيكون يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وعدد أيامه 29 يوما حيث لم يعجد مبتقي سوى 7 أيام فقط.

ويعد شهر رجب أحد من الشهور الهجرية وهو من الأشهر الحرم التي حرم فيه الله سبحانه وتعالي القتال وفقا لقول الله سبحانه وتعالي (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (36).



أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

أكدت كافة الحسابات الفلكية التي قام بها علماء مركز التنبؤات وحسابات الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وعدته نحو 30 يوما وفقا لكافة الحسابات الفلكية حي ثيتم استطلاع هلاله من خلال مراكز الاستطلاع التابعة لدار الإفتاء المصرية على مستوى الجمهورية.

وانتهت أعمال الصيانة والإنشاء التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية في المساجد الكبرى بالميادين والشوارع الرئيسية قبل انطلاق الشهر الفضيل لاستقبال المصلين لإقامة صلاة التراويح.

أدعية استقبال شهر رجب 1445

اللهم إني استودعتك ذريتي وأهلي ومالي.. يا من لا تضيع ودائعه.. فاحفظهم وعافيهم من كل آفة وعاهة ومن كل سوء.. من شر طوارق الليل والنهار.. ومن شر عين كل حاسد وغل كل حاقد.. ومن أصدقاء السوء.. اللهم أعطنى في شهر رجب من فضلك ولا تحرمني من رضاك.

اللهم أرزقني في رجب عملا يرضيك.. ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته.. واحفظنا من كل سوء.. وحقق لي ما اتمنى إنك على كل شيء قدير.. اللهم تقبل توبتنا.. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في الشهور الحرم.

اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين ارزقنا السعادة وراحة البالف والصحة والعافية وغفرام الذنوب.. وهدوء النفس وطمأنينة القلب وسكينة النفس.. إنك على كل شيء قدير.

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