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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟.. والأيام المتبقية على رمضان

شهر رجب 2024
شهر رجب 2024

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟ من التساؤلات التي يطرحها العديد من المسلمين في كافة بقاع الأرض حاليا، وذلك لحساب الأيام المتبقية على شهر رمضان 1445 والتي ينتظره الجميع للتفرغ للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والاعتكاف في المساجد صباحا ومساءا.

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟

يولد هلال شهر رجب خلال العام الحالي 2024 - 1445 في تمام الساعة 1:59 دقيقة ظهرا بتوقيت محافظة القاهرة حيث يمكن استطلاع هلاله يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادى الآخر 1445 الموافق 11 يناير 2024 ومن خلال مراكز الاستطلاع التابعة لدار الأفتاء المصرية على مستوى الجمهورية. 

وللإجابة على تساؤل كم باقي على شهر رجب 2024 ؟ فإن الأيام المتبقية لا تتعدى 15 يوم فقط وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لم يمكن الاعتداد بها رسميا إلا من خلال قرار لجنة الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

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موعد شهر رمضان 1445

تستطلع اللجنة الشرعية الموكلة برؤية أهلة الشهور الهجرية هلال شهر رمضان المبارك 1445 -2024 يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 حيث يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث أكدت كافة الحسابات الفلكية أن عدة الشهر هذا العام 30 يوما كاملة. 

حيث لم يعد مابقي عليه سوى 75 يوما فقط وتنطلق أولى صلوات القيام في المساجد الكبرى بجميع محافظات الجمهورية والذي تعمل وزارة الأوقاف المصرية منذ الان على عمليات الصيانة والانتهاء منها قبل انطلاق الشهر الكريم استعداد لاستقبال المصلين من كافة محافظات الجمهورية لإقامة صلاة التراويح طوال أيام الشهر الكريم.

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موعد عيد الفطر المبارك 2024

يأتي عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان وفقا لحسابات الشمس والدورة حياة القمر وما إلى ذلك والتي يمكن معرفتها من خلال المعهد فقط.

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